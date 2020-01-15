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Нардепів штрафуватимуть за «кнопкодавство» вже від завтра

Соломія Головіна

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У парламентській газеті «Голос України» сьогодні, 15 січня, опублікували  закон щодо впровадження штрафів для нардепів-«кнопкодавів».

 

Зокрема, ним передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України.

Відтак умисне здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого нардепа каратиметься штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тис. грн)

Також зазначається, що у разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, акредитованим при Верховній Раді, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, такий журналіст має право подати заяву до апарату Ради про виявлений факт разом з відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису.

Зауважимо, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше Львівський портал писав про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким криміналізовано покарання народних депутатів за кнопкодавство.

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