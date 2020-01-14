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Взяли під варту червоноградця, який на Свячтвечір пограбував квартиру

Ольга Денисяка

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До шести років за гратами загрожує 33-річному мешканець Червонограда, який обікрав квартиру на 44 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався у передріздвяну ніч – 6 січня цього року.

33-річний мешканець Червонограда, користуючись відсутністю господині, яка у той час відправилась вечеряти до родичів, проник у її житло та викрав гроші та золоті прикраси на суму понад 44 тисячі гривень.

Під час слідства з’ясувалось, що крадій вже й раніше скоював подібні злочини, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин, передбачений ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), фігуранту загрожує до 6 років ув’язнення.

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