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У Львові проведуть другий тур міжнародної ліги гандболісток

Ольга Денисяка

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16-19 січня у Львові відбудеться другий тур міжнародної Балтійської ліги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Упродовж чотирьох днів, 16−19 січня, у нашому місті відбуватимуться найцікавіші гандбольні матчі серед найсильніших жіночих команд України, Литви та Білорусі.

Вхід на ігри – безкоштовний.

РОЗКЛАД ІГОР «ГАЛИЧАНКИ»:

16 січня (четвер) о 17:00 год.

«Галичанка»  – «Городнічанка» (Гродно, Білорусь)

17 січня (п’ятниця) о 18 год.

«Галичанка» –  БНТУ-Бєлаз (Мінськ, Білорусь)

18 січня (субота) о 16 год.

«Галичанка» – АСМЕ-Zalgiris (Каунас, Литва)

19 січня (неділя) о 12 год.

«Галичанка» – «Elge» Вільнюс (Литва)

У четвер гра відбуватиметься у спорткомплексі ЛНУ імені Івана Франка (вул. М. Черемшини, 31), у всі інші дні – у палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8).

Додамо, що в І турі Балтійської ліги, який проходив з 29 листопада по 1 грудня 2019 року у литовському місті Каунас, «Галичанка» святкувала перемогу у всіх трьох зіграних матчах.

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