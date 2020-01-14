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Під варту взяли водія, який напідпитку вчинив смертельну ДТП на Львівщині

Ольга Денисяка

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який напідпитку здійснив ДТП, в якій загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Трагедія трапилась 25 серпня 2019 року поблизу смт. Верхнє Синьовидне, що на Сколівщині.

Встановлено, що водій Аudi Q7 у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху та здійснив ДТП за участі ще трьох транспортних засобів: Volkswagen Polo, Skoda Superb та Daewoo Lanos.

Внаслідок потужного зіткнення двоє пасажирів, які перебували в Daewoo Lanos, отримали тілесні ушкодження несумісні із життям. Водночас, водій і ще один пасажир, з тяжким травмами госпіталізовані до лікарні.

Прокуратура скерувала до Сколівського  суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фігуранту  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

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