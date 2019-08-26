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Масштабне зіткнення на Сколівщині: двоє людей загинули, ще шестеро – у лікарні

Наталя Дуляба

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У неділю ввечері, 25 серпня, орієнтовно о 23:05 год. на трасі Київ – Чоп поблизу смт Верхнє Синьовидне Сколівського району зіткнулись відразу чотири автомобілі. В аварії загинули дві людини, ще шестеро – травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що 41-річний водій автомобіля Volkswagen Polo зупинився, пропускаючи попереду транспортний засіб, що повертав ліворуч на АЗС. Наступним зупинився 21-річний мешканець Мукачево на автомобілі Skoda Superb.

Позаду цих автомобілів 40-річний мешканець смт Верхнє Синьовидне, керуючи автомобілем Audi Q7, врізався в автомобіль Skoda Superb, який інерційним рухом зіткнувся з автомобілем Volkswagen Polo. Після удару автомобіль Audi Q7 розвернуло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 50-річного киянина.

Внаслідок ДТП два пасажири Daewoo Lanos загинули на місці події. Ще шістьох осіб, у тому числі двоє дітей віком 12 та 3 роки, із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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