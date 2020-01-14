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На Підзамче колядуватимуть і водитимуть козу

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 14 січня, біля фонтану на площі Криничній, що на Підзамче, відбудеться захід «На Підзамче коза та коляда відродилася». Львів’янам обіцяють вертеп, танці, театральні дійства і, звісно, колядки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

У святкуванні візьмуть участь колективи будинків дитячої та юнацької творчості Шевченківського та Залізничного районів міста, учні ліцею ім. Д. Галицького № 57 та СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Львова, які покажуть шкільні вертепи, танці та театральні дійства, а хор «Золоті літа» порадує колядою.

Також Студенти професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані на території району Підзамче, представлять свої художні вироби, які репрезентують Різдво Христове та січневі торжества у Львові.

На свято запрошують всіх охочих. Початок – о 17:00 год.

Нагадаємо, нині у семінарії Святого Духа, що на Хуторівці, організовують благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки». Детальніше про цей захід читайте тут.

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