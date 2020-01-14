На Підзамче колядуватимуть і водитимуть козу

Сьогодні, 14 січня, біля фонтану на площі Криничній, що на Підзамче, відбудеться захід «На Підзамче коза та коляда відродилася». Львів’янам обіцяють вертеп, танці, театральні дійства і, звісно, колядки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У святкуванні візьмуть участь колективи будинків дитячої та юнацької творчості Шевченківського та Залізничного районів міста, учні ліцею ім. Д. Галицького № 57 та СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Львова, які покажуть шкільні вертепи, танці та театральні дійства, а хор «Золоті літа» порадує колядою.

Також Студенти професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані на території району Підзамче, представлять свої художні вироби, які репрезентують Різдво Христове та січневі торжества у Львові.

На свято запрошують всіх охочих. Початок – о 17:00 год.

Нагадаємо, нині у семінарії Святого Духа, що на Хуторівці, організовують благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки». Детальніше про цей захід читайте тут.