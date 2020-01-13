Завтра львів’ян кличуть на благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки»

На Старий Новий рік, 14 січня, у Львівській духовній семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35) відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Свято «В гостях у Василя та Маланки» — це не лише змога відчути унікальний дух єдності і автентичних традицій, а й реальна можливість зробити добру справу, переконані організатори. Адже щороку подія має конкретну благодійну мету. А цьогоріч обіцяють здивувати новинками у поєднанні із старими добрими традиціями, які зігріють кожного теплом родинного затишку.

«Присутність кожного — це вже благодійність, внесок тієї людини для тих цілей, які ми обрали. Минулого і цього року в нас є чотири основні цілі, на які ми залучаємо кошти, ресурси, можливості. А це: відновлення хірургічного відділу шпиталю Андрея Шептицького, що біля Собору Юра, організація дозвілля для нечуючої молоді та людей з вадами слуху, підтримка комісії у справах молоді при Львівській архиєпархії, і також підтримка комісії у справах освіти, яка працює над тим, як і чим харчуються діти у школах. Цей вечір буде унікальним», — розповів директор БО «Фундація Духовного Відродження» диякон Ігор Колбасюк.

Цьогоріч обіцяють здивувати новинками у поєднанні із старими добрими традиціями, які зігріють кожного теплом родинного затишку.

«Ми змінюємо формат і наповнення: ми взяли багато танців і української коляди. Приймають нас з колядою Львівська духовна семінарія Святого Духа, колядуватимемо разом з Соломією Чубай та гуртом Джалапіта, завітає камерний хор «Теотокос», музичний гурт ROCKOKO, арт фолькгурт TROYE ZILLIA, оркестр Львівської духовної семінарії Святого Духа. Супроводжуватиметься все танцями, ярмаркою, частуванням та, звісно, для усіх гостей багато новорічних подарунків-частунків», — розповіла координаторка події, працівниця БО «Фундація Духовного Відродження» Анастасія Янків.

Усі залучені кошти скерують на підтримку соціальних проєктів, які підтримує Фундація Духовного Відродження. Початок — о 18.00 год.

Кількість місць на захід «В гостях у Василя та Маланки» є обмежена. Для дітей є окремий вхідних квиток на окрему дитячу програму. Попереднє замовлення квитків і детальна інформація за тел.: 067 67 90 207 — Марія; м. Львів, пл. св. Юра, 5. Також квитки можна замовити на Gastroli.ua.