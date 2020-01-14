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На Львівщині спіймали сімох іракців-нелегалів

Наталя Дуляба

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В понеділок ввечері, 13 січня, львівські прикордонники затримали сім’ю іракців, які намагались нелегально потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Помітили нелегалів неподалік пункту пропуску «Рава-Руська». Ними виявились семеро громадян Іраку: четверо дорослих і троє дітей.

«Сім’я з Іраку намагалася незаконним шляхом потрапити до Польщі. Як вдалося попередньо з’ясувати, в Україну родина прибула встановленим порядком – через столичний та одеський аеропорти», – кажуть прикордонники.

Порушників притягнуть до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Фото: Львівський прикордонний загін

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