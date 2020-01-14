На Львівщині чоловік через ревнощі порізав товариша

До восьми років за ґратами загрожує червоноградцю, який під час сварки порізав свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

8 січня у Червонограді 31-річний чоловік через ревнощі посварився із своїм 33-річним товаришем.

Згодом зловмисник завдав потерпілому два ножові удари, чим спричинив різані рани та проникаюче поранення грудної клітки.

Під час слідства фігурант перебуватиме під вартою. За вчинений злочин, передбачений ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.