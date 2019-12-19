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За кнопкодавство ввели кримінальну відповідальність

Андрій Котенський

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Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України». Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

 

Закон встановлює кримінальну відповідальність за умисне здійснення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). За це передбачено штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).

Так, у разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Законом визначається процедура, за якою головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому. Далі має проводитися повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою.

Після цього головуючий надає доручення Апарату ВР невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається спікеру для направлення до Державного бюро розслідувань.

Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Окрім того, закон передбачає, що акредитовані в парламенті журналісти можуть звертатися до Апарату ВР при фіксації фактів порушення особистого голосування.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України”.

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