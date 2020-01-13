ОСТАННІ НОВИНИ

У Венеції пересохли канали

Вероніка Рой

|

Лише через декілька тижнів після того, як серйозна повінь завдала значної шкоди Венеції, знамениті міські канали майже повністю висохли. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

 

Причина явища – припливи винятково низького рівня. Два місяці тому понад 70% італійського міста було під водою. Але цими вихідними картина виглядала зовсім іншою: знамениті венеціанські гондоли і човни осіли на дні каналів.

Місто, засноване на 118 невеликих островах, поєднують канали і понад 400 мостів.

Нагадаємо, в середині листопада 2019 року частину Венеції затопило водою після найбільшої за останні 50 років повені. За даними центру моніторингу повеней, рівень води досяг у відомому італійському місті досяг позначки у 1,87 метра. Лише одного разу, відтоді як 1923 року почався моніторинг, повінь була більшою. У 1966 році рівень води сягнув 1,94 метра.

У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...