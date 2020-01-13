У Венеції пересохли канали

Лише через декілька тижнів після того, як серйозна повінь завдала значної шкоди Венеції, знамениті міські канали майже повністю висохли. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Причина явища – припливи винятково низького рівня. Два місяці тому понад 70% італійського міста було під водою. Але цими вихідними картина виглядала зовсім іншою: знамениті венеціанські гондоли і човни осіли на дні каналів.

Місто, засноване на 118 невеликих островах, поєднують канали і понад 400 мостів.

Нагадаємо, в середині листопада 2019 року частину Венеції затопило водою після найбільшої за останні 50 років повені. За даними центру моніторингу повеней, рівень води досяг у відомому італійському місті досяг позначки у 1,87 метра. Лише одного разу, відтоді як 1923 року почався моніторинг, повінь була більшою. У 1966 році рівень води сягнув 1,94 метра.

У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.