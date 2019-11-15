Затоплена Венеція: через рекордну повінь оголосили надзвичайний стан

Уряд Італії запровадив надзвичайний стан у Венеції після того, як місто постраждало від повені, найбільшої за понад 50 років. На засіданні 14 листопада уряд ухвалив рішення про виділення містові 20 мільйонів євро негайної фінансової допомоги. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Прем’єр Джузеппе Конте назвав повінь «ударом у серце країни».

Раніше мер Венеції Луїджі Бруньяро заявляв, що збитки від стихії можуть сягнути сотень мільйонів євро.

Італійське місто Венеція пережило ввечері 12 листопада другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. О 23-й годині вечора рівень води у венеційській лагуні сягнув позначки 194 сантиметри над середнім.

Під водою опинилося близько 82 відсотків території острівної частини міста. Загинули дві людини, в одному з випадків через удар електричним струмом у затопленому домі.

Кілька суден міського водного транспорту винесло на набережну. Частини венеційських островів лишалися без електроенергії.

Вода затопила й частини історичної базиліки Сан-Марко – Святого Марка, щойно відремонтовані після попередньої катастрофічної повені наприкінці жовтня 2018 року.

За історичними даними, частини внутрішнього простору базиліки досі затоплювало лише п’ять разів, починаючи з 9-го століття – з того часу двічі за останні 20 років (нинішній раз став третім за цей час).

Венеція, історична частина якої розташована на низці островів у мілководній лагуні, потерпає від регулярних повеней, так званої «високої води» (acqua alta), що спричиняються низкою чинників, усю свою історію. Кілька з цих повеней мали катастрофічні наслідки для міста.

З часу початку фіксації рівня води понад сторіччя тому найгірша повінь, із перевищенням на 194 сантиметри над звичним рівнем води, сталася в листопаді 1966 року.