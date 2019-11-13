Рекордна повінь у Венеції: частина італійського міста пішла під воду

Частину Венеції затопило водою після найбільшої за останні 50 років повені. Про це пише ВВС Україна, передає Львівський портал.

За даними центру моніторингу повеней, рівень води досяг у відомому італійському місті досяг позначки у 1,87 метра. Лише одного разу, відтоді як 1923 року почався моніторинг, повінь була більшою. У 1966 році рівень води сягнув 1,94 метра.

Із фотографій видно, що популярні туристичні місця залишаються повністю затопленими, а люди прогулюються вулицями у високих чоботах.

Площа Святого Марка, одна з найнижчих частин міста, – найбільш уражений повінню район. Базиліка святого Марка була затоплена шостий раз за 1200 років, згідно зі спостереженнями.

П’єрпаоло Кампостріні, член ради святого Марка, заявив, що чотири з цих шести повеней сталися протягом останніх 20 років.

Двоє людей загинули на острові Пеллестріна, тонкій смузі суходолу, що відокремлює Венеціанську лагуну від Адріатичного моря. Одного чоловіка вдарило струмом, коли він намагався запустити помпу у своєму будинку, а другу людину знайшли мертвою в іншому місці.

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро заявив, що оголосить стан катастрофи та попередив, що повінь «залишить постійний відбиток».

«Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам. Вартість буде високою. Це результат зміни клімату», – написав він у Twitter.

Люди по всьому місту змушені пересуватися через затоплені вулиці. Внаслідок повені вже затонули три річні автобуси, але туристи продовжують оглядати Венецію.

Додамо, що Італію накрили сильні опади 12 листопада, найближчими днями очікується продовження негоди.

З 2003 року у Венеції діє проєкт захисту міста від затоплення, але він зазнав критики через значні витрати, скандали та затримки. План передбачає будівництво ряду плавучих воріт, аби захистити місто під час припливу.

Фото: Reuters, AFP, EPA