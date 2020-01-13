У 2019 році на Львівщині зафіксували два випадки ботулізму

У 2019 році у Львівській області зареєстрували два випадки ботулізму. Їх зафіксували у Перемишлянському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили у Держспоживслужбі у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, ці два випадки пов’язані з вживанням домашніх консервованих грибів, м’ясних консервів домашнього приготування (тушонка). Зокрема, у 2018 році в області були зареєстровані теж два випадки ботулізму (Стрийський та Жидачівський райони), пов’язані з споживанням м’ясних домашніх консервів (паштет свинячий, тушонка свиняча).

У той же час, за інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом минулого року в Україні зареєстровані 117 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 127 людей. Троє з них — діти у віці 12, 14 та 17 років. П’ятеро людей померло: двоє на Запоріжчині та по одному летальному випадку сталося на Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Протягом 2018р. в Україні зареєстровані 116 випадків захворювань на ботулізм, з них 5 осіб померло.

У порівнянні з 2018 році, кількість постраждалих від ботулізму у минулому році збільшилася на 9%.

Ботулізмом заражаються майже з однаковою частотою як чоловіки, так і жінки. Понад 75% тих, хто захворів, є особи у віці 25–55 років. Найбільшу кількість хворих на ботулізм зареєстровано у Києві (11), Запорізькій (11 осіб), Чернігівській (10), Житомирській (10) та Дніпропетровській (10) областях.

Більшість харчової продукції, що стала причиною захворювань на ботулізм (76%), було виготовлено в домашніх умовах. У 11% випадків її придбали у торговельних мережах.

55% людей, що захворіли, вживали рибну продукцію, виготовлену кустарно, або невідомого походження. 32% постраждали через уживання консервів та інших виробів із м’яса. Інші заразилися ботулізмом, скуштувавши консервовані овочі та гриби.

Ботулізм – небезпечне харчове отруєння людей, яке виникає в результаті споживання продуктів харчування, що містять ботулотоксин, пов’язане з ураженням нервової системи. У більшості випадків ботулізм пов’язаний із споживанням консервованих у домашніх умовах продуктів харчування: мариновані або засолені гриби домашнього консервування, м’ясні, рибні консерви домашнього виготовлення (тушонки, паштети), які герметично закриті в банки, копчена або в’ялена риба, м’ясні та ковбасні вироби домашнього виготовлення, які забруднені спорами збудника ботулізму.

Проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах (в’ялена риба). Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Основним при консервуванні в домашніх умовах є дотримання чистоти сировини. Тому чим чистіше відмито городину перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, дотримані вимоги щодо недопущення забруднення м’язових тканин вмістом кишківника при видаленні нутрощів, тим менше ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах. Засолку та маринування грибів слід проводити в домашніх умовах в посудинах, відкритих для доступу повітря, у кислому маринаді з добавлянням кухонної солі.

Продукти, закриті герметично в банках, необхідно зберігати при низькій (0-3 град С) температурі, перед споживанням обов’язково кип’ятити протягом 20-30 хв. (гриби), 15-20 хв. (ягоди та овочі).

Приготовлені в домашніх умовах м’ясні та рибні консерви, сирокопчені окісти, ковбаси, балик перед споживанням необхідно піддати термічній обробці шляхом проварювання або прогріву у духовій шафі протягом 30-40 хв. Також необхідно категорично виключити споживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби, придбаних на ринках та у місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. Не можна споживати бомбажні консерви.

У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння («туман», роздвоєння предметів, «сітка» перед очима, з’являється сухість у роті, відчувається наявність чужорідного тіла в глотці, першіння в горлі та погіршується ковтання їжі, зміна тембру і висоти голосу) не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться за медичною допомогою до найближчого лікувально-профілактичного закладу. Усі хворі на ботулізм незалежно від клінічної форми захворювання підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину.