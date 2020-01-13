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Сьогодні в аеропорту «Львів» лунатиме навчальна сирена

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 13 січня, з 10:00 до 11:00 год. по вулиці Любінській, 168 (ДП «Міжнародний аеропорт «Львів») звучатиме сирена. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Сьогодні, 13 січня, у період з 10:00 до 11:00 год. працівники МЦТ ПАТ «Укртелеком» позапланово перевірятимуть електричну сирену. Тому на вул. Любінській, 168 (ДП «Міжнародний аеропорт «Львів») у цей час звучатиме сирена.

Практичних заходів відпрацьовувати не будуть, тож мешканців просять зберігати спокій.

«Для перевірки роботи сирени проводиться її короткочасний запуск. Просимо мешканців та гостей міста Львова зберігати спокій», – інформують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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