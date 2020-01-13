ОСТАННІ НОВИНИ

На проспекті Свободи невідомі розтрощили зупинку громадського транспорту

Вероніка Рой

|

Сьогодні зранку, 13 січня, орієнтовно після 09.00 год., було пошкоджено зупинку на пр. Свободи,7. Зокрема невідомі розбили одну скляну секцію зупинки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Балансоутримувач зупинки ДР «Бігборд» обіцяє замінити скло до 16 січня. Водночас очевидців події просять зголоситися, аби якнайшвидше з’ясувати обставини пошкодження та притягнути винних до відповідальності.

Інформацію можна подавати на «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, або ж у правоохоронні органи.

Нагадаємо, це вже не перший випадок нищення зупинок. Минулого року невідомі особи розбили 4 зупинки у Залізничному і 4 зупинки у Сихівському районах.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...