На проспекті Свободи невідомі розтрощили зупинку громадського транспорту

Сьогодні зранку, 13 січня, орієнтовно після 09.00 год., було пошкоджено зупинку на пр. Свободи,7. Зокрема невідомі розбили одну скляну секцію зупинки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Балансоутримувач зупинки ДР «Бігборд» обіцяє замінити скло до 16 січня. Водночас очевидців події просять зголоситися, аби якнайшвидше з’ясувати обставини пошкодження та притягнути винних до відповідальності.

Інформацію можна подавати на «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, або ж у правоохоронні органи.

Нагадаємо, це вже не перший випадок нищення зупинок. Минулого року невідомі особи розбили 4 зупинки у Залізничному і 4 зупинки у Сихівському районах.