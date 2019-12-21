У Залізничному районі Львова за ніч невідомі розтрощили чотири зупинки

Цієї ночі вандали пошкодили чотири нові зупинки у Залізничному районі міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, невідомі пошкодили зупинки громадського транспорту за адресами: вул. Любінська — Караджича, Ряшівська, Патона, Городоцька. Районна адміністрація за цим фактом звернулась у поліцію та вимагає знайти зловмисників і покарати. Адже це не перший випадок нищення міського майна невідомим особами.

«За ніч вандали розбили 4 зупинки. Це нові зупинки, які ми встановили цього року. Одна нова зупинка коштує орієнтовно 40 тис грн. Ми написали заяву в поліцію по цих вандальних діях», — розповіла Ірина Джурик, голова Залізничної районної адміністрації.

Очевидців просять зголоситися, аби якнайшвидше знайти хуліганів, що завдали школи майну громади міста. Інформацію можна подавати на «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, або ж у правоохоронні органи.

Фото: ЛМР