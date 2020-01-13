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Лікарі розповіли, як та скільки треба спати, щоб бути здоровим

Ольга Денисяка

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Порушення сну є глобальною проблемою, яка загрожує здоров’ю близько 45% населення світу. У Центрі громадського здоров’я МОЗ дали поради, які допоможуть налагодити здоровий сон, передає Львівський портал.

 

Дорослі мають спати щонайменше сім годин на добу. Регулярне недосипання збільшує ризик появи діабету, серцево-судинних недуг, гіпертензії, ожиріння, порушення психічного здоров’я тощо. За нормального рівня гормону мелатоніну людина добре висипається і організм відпочиває.

Мелатонін  – це гормон, що регулює процеси засинання і неспання та виконує багато різних біологічних функцій, включно з регулюванням циклу сну. Він виробляється вночі в шишкоподібній залозі мозку.

Уночі мелатонін:

  • підтримує серцебиття та кров’яний тиск;
  • розслаблює сітківку ока;
  • знижує рівень вільних радикалів.

Основна проблема із цим гормоном виникає за умови порушення його рівня. Причиною зазвичай є стрес, погане харчування, сидячий спосіб життя або забагато світла уночі. Нестача мелатоніну провокує безсоння та інші проблеми зі сном. Водночас надлишок може призвести до сонливості, апатії, слабкості тощо.

Пам’ятайте: ваші звички та поведінка впродовж дня і особливо перед сном впливають на якість сну. Більшість порушень сну можна попередити або лікувати – достатньо виконувати прості поради і за потреби звернутися по фахову допомогу.

Рекомендації Міжнародного товариства сну, що допоможуть вам добре почуватися у будь-якому віці:

  • лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час (навіть у вихідні);
  • якщо ви полюбляєте перепочити вдень, дотримуйтеся режиму, за якого тривалість денного сну не перевищує 45 хвилин;
  • не зловживайте алкоголем та відмовтеся від куріння, особливо перед сном;
  • уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газованих напоїв, а також шоколад);
  • не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну, натомість легкий перекус цілком допустимий;
  • помірні фізичні навантаження корисні кожному, але не перед сном;
  • використовуйте зручні та приємні постільну білизну, подушки, матрац тощо;
  • зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно провітрюйте приміщення;
  • забезпечте тишу і зменште освітленість спальні під час сну;
  • звільніть вечір від телефонів, комп’ютерів і телебачення – синє світло екранів перешкоджає утворенню мелатоніну.

Фото: ЦГЗ

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