В ДТП у Трускавці постраждала неповнолітня дівчина

У суботу ввечері, 11 січня, у Трускавці водій мікроавтобуса збив 16-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, дорожньо-транспортна пригода сталась орієнтовно о 19:10 год. на вул. Івана Мазепи. Водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 56-річний мешканець Дрогобицького району, збив пішохода, 16-річну місцеву мешканку.

Дівчина отримала травми, її доставили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.