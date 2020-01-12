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У Шегинях на викраденій автівці затримали мешканця Волині

Наталя Дуляба

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В суботу, 11 січня, у пункті пропуску «Шегині» затримали волинянина, який хотів виїхати до Польщі на викраденому автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

У пункт пропуску на виїзд з України прибув 45-річний мешканець Волині на автомобілі «Тойота». Під час перевірки у прикордонників спрацювала база даних Інтерполу.

З’ясувалось, що автівка «Тойота» 2018 року випуску є викраденою і її шукають ще з квітня минулого року.

Про цей факт негайно сповістили поліцію та представників українського бюро Інтерполу.

Нагадаємо, 11 січня у Кам’янка-Бузькому районі поцупили автомобіль «Фіат Добло». Крадія, 26-річного мешканця Харківщини, спіймали недалеко від Львова, коли той врізався у вантажівку.

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