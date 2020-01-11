ОСТАННІ НОВИНИ

Неподалік Львова мешканець Харківщини на викраденому авто врізався у вантажівку

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 11 січня, у селі Гамаліївка Пустомитівського району 26-річний мешканець Харківщини на викраденому автомобілі врізався у вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоонці сьогодні вранці довідались про крадіжку автомобіля «Фіат Добло», який був запаркований у селі Дернів Кам’янка-Бузького району. На території області негайно розпочали поліцейську операцію «Перехоплення».

Затримали зловмисника у селі Гамаліївка Пустомитівського району після того, як він скоїв зіткнення з вантажівкою «Рено». Крадієм виявився 26-річний мешканець Харківської області, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі.

У ДТП зловмисник отримав травми, тож його доставили в лікарню. Зараз вирішується питання про затримання та обрання лиходію міри запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція Львівщини

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...