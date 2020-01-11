Неподалік Львова мешканець Харківщини на викраденому авто врізався у вантажівку

Сьогодні, 11 січня, у селі Гамаліївка Пустомитівського району 26-річний мешканець Харківщини на викраденому автомобілі врізався у вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоонці сьогодні вранці довідались про крадіжку автомобіля «Фіат Добло», який був запаркований у селі Дернів Кам’янка-Бузького району. На території області негайно розпочали поліцейську операцію «Перехоплення».

Затримали зловмисника у селі Гамаліївка Пустомитівського району після того, як він скоїв зіткнення з вантажівкою «Рено». Крадієм виявився 26-річний мешканець Харківської області, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі.

У ДТП зловмисник отримав травми, тож його доставили в лікарню. Зараз вирішується питання про затримання та обрання лиходію міри запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція Львівщини