Військове поповнення: у львівській частині 4114 з’явилась перша жінка-кінолог

Сьогодні, 11 січня, у Львові сотня нацгвардійців урочисто склала присягу на вірність українському народу. Серед них – перша жінка-кінолог військової частини 4114 Олена Лігаєва. Про це Львівському порталу повідомили у військовій частині 4114.

Відтепер військова частина 4114, що розташована на вул. Стрийській, має першого кінолога-жінку. Солдат Олена Лігаєва вступила до лав Нацгвардії разом зі своїм домашнім улюбленцем – собакою породи бельгійська вівчарка на прізвисько Аксель.

«Те, що я взяла на виховання бійцівську собаку, – моя відповідальність. Тому вирішила, що ми будемо проходити увесь шлях разом. Тим паче Акселю за його темпераментом краще працювати на затримання порушників, він чудово підходить для служби в правоохоронних органах», – розповіла новоспечена військовослужбовиця.

Перед нею стояв вибір куди піти на службу: в Нацполіцію чи в Нацгвардію. Остання переважила завдяки оптимальним умовам служби. В подальшому Олена Лігаєва буде забезпечувати громадський порядок на вулицях Львова разом зі своїм службовим собакою.

Нацгвардійка Олена Лігаєва є активним волонтером, врятувала багатьох домашніх улюбленців від загибелі, бо попереднім власникам вони стали непотрібними. Серед найбільш екзотичних тварин, які їй вдалося врятувати, – сови, хамелеони, черепашки, ящірки та інші.

Раніше дівчина працювала тату-майстром. Свою роботу дуже любила, але зараз не шкодує, що покинула справу і пішла у Нацгвардію.

«Я абсолютно не шкодую про свій вибір професії. Для мене у військовій частині панує домашня атмосфера. Взагалі мені пощастило займатись по життю тими справами, які мені подобаються», – зауважила Олена Лігаєва.

З дитинства дівчина займалась різними видами спорту, а у зрілому віці навіть працювала в Італії каскадером, брала участь у кінному шоу про Середньовіччя.

Детальніше про те, як 11 січня нацгвардійці складали урочисту присягу в самому центрі Львова, читайте за цим посиланням.

Фото: військова частина 4114