ОСТАННІ НОВИНИ

На Різдвяні свята на Львівщину завітали 70 дітей із Донбасу

Наталя Дуляба

|

Сім десятків дітей із Донецької області завітали на Львівщину, аби познайомитися з галицькими традиціями святкування Різдва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Діти приїхали сьогодні, 11 січня. Вони у супроводі наставників уже прогулялися Львовом, відвідали екскурсію, яку їм провели історичною частиною міста.

Також школярі відвідали Львівську ОДА. Тут для юних гостей заколядував дитячий ансамбль «Дударик». Під час зустрічі дітки поділились своїми враженнями про Львів та отримали пам’ятні подарунки.

Згодом діти із Донеччини поїдуть Яремче, де відпочиватимуть більше 20 днів.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...