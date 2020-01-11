На Різдвяні свята на Львівщину завітали 70 дітей із Донбасу

Сім десятків дітей із Донецької області завітали на Львівщину, аби познайомитися з галицькими традиціями святкування Різдва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Діти приїхали сьогодні, 11 січня. Вони у супроводі наставників уже прогулялися Львовом, відвідали екскурсію, яку їм провели історичною частиною міста.

Також школярі відвідали Львівську ОДА. Тут для юних гостей заколядував дитячий ансамбль «Дударик». Під час зустрічі дітки поділились своїми враженнями про Львів та отримали пам’ятні подарунки.

Згодом діти із Донеччини поїдуть Яремче, де відпочиватимуть більше 20 днів.

Фото: ЛОДА