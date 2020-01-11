На Львівщині прогнозують туман і ожеледицю

У неділю, 12 січня, у Львові та області синоптики прогнозують вночі мороз, а вдень – відлигу, тому на дорогах буде ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними на дорозі, адже туман погіршуватиме видимість. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі сягатиме до 5 градусів морозу, а вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +6°С. Вітер південно-західний, 5-8 м/с.

Вночі в області пройдуть невеликі опади, в горах – мокрий сніг. Втім удень опадів не прогнозують. Вранці слід чекати туман видимістю 200-500 м та ожеледицю на дорогах.

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«12 січня погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вночі висотної улоговини. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться», – додають синоптики.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обачними на дорозі.