Реставрацію обваленого даху костелу в Олесько планують розпочати у березні

У колишньому костелі капуцинів у смт. Олесько Буського району, де 3 січня обвалилася частина дерев’яних конструкцій покрівлі будівлі, хочуть провести повну реставрацію даху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається, після обвалу муроване склепіння витримало, тому музейні експонати не пошкоджені і люди не постраждали. У суботу об’єкт тимчасово накрили плівкою, щоб запобігти намоканню під час снігу та дощу.

«Комісія прийняла рішення про повну реставрацію пошкодженого даху пам’ятки. Також ми розробили і затвердили дорожню карту і досягли порозуміння з дирекцією Галереї мистецтв. Ми тримаємо ситуацію на контролі з першого дня. Ми постійно на зв’язку з представниками Міністерства культури, з представниками галереї та експертами», – каже заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Дорожня карта, яку розробили в департаменті архітектури ОДА, передбачає повну реставрацію даху на пам’ятці в рекордні, але реальні терміни.

«Річ у тім, що будь-які роботи на пам’ятці архітектури національного значення потребують дозволів ДАБІ та погодження Міністерства культури. Ми пропонуємо не розпорошувати коштів, не робити дозволів два рази, а відразу здійснити повну реставрацію цього даху. Тобто виготовити проєктно-кошторисну документацію (ПКД). Паралельно Галерея має звернутися з листом, щоб Львівська обласна рада передбачила кошти на ПКД (180-200 тис грн). Ще один варіант – просити дозволу Мінкульту використати на виготовлення ПКД кошти самої Галереї. Водночас, потрібно отримати погодження цієї документації в Міністерстві культури. Ми сподіваємося, що всі погодження, через аварійний стан, нам нададуть у рекордний термін», – пояснює заступниця директора департаменту архітектури і містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Пам’ятка національного значення в Олеську наразі є на балансі Львівської ОДА. Проте вже десятки років його використовує Львівська галерея мистецтв – для фондосховища. Охоронний договір передбачає, що утримання в належному стані, реставрацію та вироблення всіх відповідних дозволів для цього об’єкту забезпечує користувач, тобто Галерея мистецтв. І відповідні кошти для цього, за словами директора галереї Тараса Возняка, Галерея має. Проте для того, щоб їх використати, потрібно змінити власника – передати пам’ятку на баланс Міністерства культури, до якого належить напряму Львівська національна галерея мистецтв.

Зазначається, що цей процес Львівська ОДА запустила понад пів року тому. У березні 2019 року Львівська обласна рада прийняла рішення передати 5 пам’яток на баланс Міністерства культури. Серед них – і колишній костел капуцинів в Олеську. Всі документи для цього в Львівської ОДА підготували і направили відповідного листа до Мінкульту в кінці серпня. При цьому у ЛОДА зазначають, що наразі процес передачі загальмував через реорганізацію структури міністерства.

Як додала заступниця директора департаменту архітектури і містобудування ЛОДА Оксана Ткачук розповіла, що розроблена дорожня карта реконструкції даху.

«Потрібно в найстисліші терміни захистити експонати, які мають набагато більшу цінність ніж сама будівля. Картинна галерея зверталася до нас і просила щось зробити. Але потрібно розуміти, що йдеться про пам’ятку архітектури національного значення і у відповідності до законодавства будь-які роботи за наявності відповідного дозволу Міністерства культури і ДАБІ. І навіть якщо ми б хотіли зробити тимчасовий дах, все одно потрібно пройти процедуру отримання дозволу. Тому ми будемо розробляти проектно-кошторисну документацію на повну, комплексну, реставрацію, тобто виведення з аварійного стану даху. Така документація у 2010 році вже розроблялася, але зараз її потрібно відкоригувати, провести нові обстеження. Ми просимо проектантів щоб в термін десь до трьох тижнів була зроблена ця документація. Після цього ми паралельно звертаємося до Міністерства культури і подаємо документацію на експертизу. Ми хочемо на початок мати нормальну документацію. Також мусить процедура пройти через прозоро, бо інакше взяти підрядника за бюджетні кошти неможливо. Ця процедура триває місяць, тобто ми виходимо на кінець лютого і тоді будемо мати підрядника і дозвіл ДАБІ. Плануємо вже в березні почати реставрацію даху. Нас підтримує обласна рада, яка готова виділити кошти», – розповіла Оксана Ткачук, інформує «Дивись.інфо».