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На 10 років за ґрати потрапив мешканець Львівщини, який вбив дідуся, а потім пограбував його

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати на 10 років мешканця Львівщини, котрий вбив пенсіонера, а потім пограбував його. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Мова йде про інцидент стався 20 липня 2019 року у с. Долиняни на Городоччині.

«72-річний чоловік запросив до себе у гості знайомого із с. Мала Калинівка, аби той допоміг йому по господарству. Однак між чоловіками виник конфлікт, під час якого 39-річний злочинець у стані алкогольного сп’яніння завдав пенсіонеру шість ударів металевим предметом по голові та тілу, від яких той помер. Після скоєного зловмисник помістив у авто потерпілого дві газонокосарки та велосипед та утік з місця події. Того ж дня його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Слідством також встановлено, що це не єдиний злочин вбивці. 19 березня 2019 року він незаконно проник у дім односельчанина, звідки вкрав алкогольні напої.
Суд визнав лиходія винним у злочинах – крадіжка, умисне вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловіку призначено остаточне покарання у вигляді 10 років 1 місяця позбавлення волі.

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