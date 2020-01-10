Минулого року на Львівщині майже 40 тисяч водіїв оштрафували за перевищення швидкості

За 2019 рік у Львівській області патрульні винесли 38 245 постанов на порушників швидкісного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Правоохоронці нагадують, що в межах населених пунктів водії транспортних засобів мають рухатись зі швидкістю 50 кілометрів на годину.

Саме така швидкість є оптимальною для руху в межах населених пунктів. Адже за умов щільного трафіку на більшій швидкості шанси водія вчасно зреагувати на небезпеку суттєво зменшуються. До того ж, значно збільшується і гальмівний шлях.

Загалом, за рік патрульні винесли 38 245 постанов на порушників швидкісного режиму:

За ч. 1 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень – 36221 постанова;

За ч. 3 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень – 2024.

Львівський портал повідомляв, що патрульні з 16 жовтня минулого року почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення швидкості руху.