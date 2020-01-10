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Фірма власника «Галнафтогазу» збудує на Пасічній новий житловий комплекс

Наталя Дуляба

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На вул. Пасічній, неподалік «кільця ДБК», збудують новий житловий комплекс. Відповідне рішення сьогодні, 10 січня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком затвердив ТзОВ «Магнолія ІСТ» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами, даховими котельнями, трансформаторною підстанцією на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог».

Будівництво вестимуть недалеко від «кільця ДБК» відразу поруч із існуючим ЖК «Вілла Магнолія» на трьох земельних ділянках загальною площею більше 0,8 га.

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Перша черга нового житлового комплексу складатиметься із чотирьох будинків, висота трьох із них становитиме не більше 24 м, ще одного – 14 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Магнолія ІСТ» існує з 2016 року і займається будівництвом. 99% підприємства належить будівельній компанії «Ваш Дім».

Водночас кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Магнолія ІСТ» вказаний Віталій Антонов – відомий бізнесмен, власник Концерну «Галнафтогаз», до якого входить мережа АЗС «ОККО».

Нагадаємо, фірма Віталія Антонова будуватиме також 6-поверховий готель у самому центрі Львова.

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