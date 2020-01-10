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Діти в авто: як зробити поїздку безпечною та комфортною

Ольга Денисяка

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З початку 2020 року на дорогах Львівщини внаслідок ДТП загинули двоє маленьких дітей. Тож правоохоронці нагадають правила безпеки перевезення дітей в автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час перевезення дітей в автомобілях використовуйте дитячі автокрісла, адже цe – засіб пасивної бeзпeки, використання якого є одним з найбільш eфeктивних заходів. Дитячі крісла – обов’язковий атрибут авто, в якому безпечно їздити. Крім того, вони допомагають малюкові комфортно перенести поїздку, а батьки-водії можуть повністю зосередитися на дорозі. Також діти звикають до безпечної поведінки у авто з дитинства.

Проте головна перевага дитячого автокрісла – вберегти дитину під час ДТП. У разі екстреного гальмування, або іншого автомобільного маневру, дитина, яка сидить на колінах дорослого, фактично виконує функцію подушки безпеки. Вона бере на себе всю масу тіла дорослого, який рухається за інерцією, а це може призвести до непоправних наслідків.

Нагадуємо, в Україні набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей до 12 років без автокрісла. За перше порушення водіїв штрафуватимуть на 510 грн, за повторне порушення – 850 грн.

Згідно пункту 21.11 б ПДР України забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см. та тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля – без використання зазначених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Львівський портал повідомляв, що вчора на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка.

Нагадаємо, що 4 січня в селі Банюнин Кам’янко-Бузького району в схожій ДТП теж померла трирічна дівчинка.

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