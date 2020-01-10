74% українських читачів надають перевагу друкованим книгам

Українські читачі (74%) віддають перевагу друкованим книжкам. Про це свідчить опитування проведене компанією Research & Branding Group, проведене 7 – 18 листопада 2019 року.

Зазначається, що українці рідше надають перевагу електронним книгам – 21%, а аудіокниги – 4%.

Серед українців у віці від 40 років і старше питома вага тих, хто віддає перевагу друкованим книгам, становить від 80% і вище, в той час як серед більш молодої частини читачів «традиціоналісти» зустрічаються значно рідше – від 60% і менше.

У той же час серед осіб молодше 40 років переваги електронних книг фіксувалися більш, ніж удвічі частіше порівняно з представниками старших вікових груп (приблизно 35% проти 15%).

Серед читачів з вищою освітою переваги електронних книг зустрічаються частіше, ніж серед читачів з більш низьким освітнім рівнем (відповідно, 28% проти приблизно 15%), тоді як переваги друкованих книг частіше фіксувалися серед тих, хто має середню та середню спеціальну освіту (відповідно, 79% і 81% проти 66%).

У регіональному розрізі друкованим книгам найчастіше надають перевагу на Західній Україні (83%), а найрідше – в південному і східному регіонах (відповідно, 71% і 66%). А ось електронним найрідше надають перевагу читачі Західної України (10%), що приблизно вдвічі менше, ніж у інших регіонах.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 57% українців практично не читає книг.