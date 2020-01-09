Поліцейські оголосили в розшук львів’янина, якого підозрюють у криміналі

Правоохоронці розшукують 43-річного львів’янина Сергія Світого за вчинення крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Працівники Франківського відділу поліції шукають Світого Сергія Михайловича, 28.08.1976 р.н., раніше зареєстрованого у м. Львів, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про його місце перебування, просять терміново повідомити за номерами телефонів: (032) 238-95-51 чи 102.