Львів’ян кличуть на благодійний флешмоб, під час якого збиратимуть кошти для онкохворих діток

Цієї суботи, 11 січня, протягом дня у Львові відбудеться неординарний благодійний флешмоб із виготовлення журавлів технікою орігамі. Під час такої акції збиратимуть кошти на потреби дітей, що борються із онкологією. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Упродовж 11 січня волонтери, активісти на небайдужі львів’яни створюватимуть 1000 журавликів технікою орігамі і збиратимуть кошти на потреби онкоодуючих дітей, підопічних Благодійного фонду «Крила надії». Ці птахи є символом здоров’я та довголіття, тож таким чином всі учасники флешмобу бажатимуть малечі одужання.

«Метою заходу є зібрати 100 000 гривень на потреби онкоодужуючих дітей, підопічних Благодійного фонду “Крила надії”. Люди, які не зможуть прийти, але мають бажання долучитись до такої ініціативи, можуть оплатити 100 гривень за журавлика, перерахувавши кошти на рахунок благодійного фонду», – йдеться у повідомленні.

Реквізити для перерахунку коштів:

картковий рахунок Приватбанк 5169330511367333;

р/р для юросіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку, – UA543253210000026005053715836, код ЄДРПОУ/ІПН 35620901;

для спрощення переказів з-за кордону і по Україні: https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i92692777102

Призначення платежу: журавлик для дитини.

Благодійний флешмоб із виготовлення журавликів відбуватиметься цієї суботи, 11 січня, за адресою: вул. В. Винниченка, 30. Початок – об 11:00 год. Реєстрація – за цим посиланням. Телефон для довідок: 097-186-65-19 (Христина).

Довідково: Коли хтось занедужав у Японії існує традиція: друзі, рідні та знайомі збираються разом і створюють журавликів у техніці орігамі. За легендою журавель – сильний птах, який живе понад 1000 років, він символом здоров’я та довголіття. Також журавель – це птах, що високо літає й має гучний голос, тому легко донесе молитву чи прохання до самого Бога. Якщо зробити 1000 журавликів, то бажання неодмінно збудеться.

Організаторами благодійного флешмобу є ГО «Flammacor» та волонтерка Христина Кульчицька.