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87 львів’ян травмувались через «ковзанку» на вулицях. У мерії кажуть, що виною є їхня необережність

Наталя Дуляба

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Із вечора середи, 8 січня, і до 12:00 год. четверга, 9 січня, до травмпунктів Львова через ожеледицю потрапили 87 людей. Натомість у міському управлінні охорони здоров’я зауважують, що травматизм у таку погоду є досить звичним явищем, адже львів’яни «не адаптовані до обережного пересування». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За 15 годин через ожеледицю на вулицях Львова травми отримали загалом 87 осіб, 18 із них госпіталізували. Зокрема, у травмпункти лікарень міста звернулися:

  •  з 21:00 год. 8 січня до 09:00 год. 9 січня – 27 людей, 6 із них госпіталізовано;
  •  з 09:00 год. до 12:00 год. 9 січня – 60 людей, 12 із них госпіталізовано.

«У період, коли починається ожеледиця, завжди у перші дні суттєво зростає кількість травмованих. Це зумовлено тим, що люди ще не готові і не адаптовані до обережного пересування у таку погоду», – вважають в управлінні охорони здоров’я Львівської міськради.

Нагадаємо, вранці 9 січня мерія прозвітувала про роботу снігоприбиральної техніки, піскорозкидувачів та двірників. Водночас директор департаменту ЖКГ та інфраструктури Олександр Одинець визнав, що комунальні служби не сповна впорались із посипанням вулиць, тож запевнив, що винних покарають.

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