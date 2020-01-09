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У мерії Львова обіцяють покарати комунальників за «ковзанку» на тротуарах

Наталя Дуляба

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Через несприятливу погоду сьогодні вранці, 9 січня, у Львові працювали 45 одиниць снігоприбиральної та посипальної техніки, а також 1600 двірників. На вулиці використали близько 400 кубометрів піскосуміші. Втім тих комунальників, які не впорались із посиланням хідників на окремих ділянках, обіцяють покарати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповів директор департаменту ЖКГ та інфраструктури Олександр Одинець, через ожеледицю на дорогах комунальні служби почали працювати у місті вже о 04:00 год. ранку. На магістральні дороги залучили всю посипальну техніку та піскорозкидувачі.

«Вже о 07:00 год. ранку на вулицях міста працювали близько 1600 двірників. Фактично було використано близько 400 м³ піскосуміші та 80 тонн солі. Більшу частину матеріалів використали на магістральні дороги та хідники», – наголосив Одинець.

Водночас він визнав, що комунальні служби не сповна впорались із посипанням вулиць, тож запевнив, що винних притягнуть до відповідальності.

«У нас дійсно були деякі проблемні ділянки. Наразі ми отримали на Гарячу лінію міста 43 звернення. З цього приводу будуть вжиті заходи і винні у неналежному посипанні хідників понесуть відповідне покарання», – додав Олександр Одинець.

Зараз снігоприбиральна техніка продовжує чергувати на вулицях Львова. Також у мерії зауважують, що найбільше львів’яни скаржаться на слизькі хідники біля будинків, які не обслуговує місто. Тому голів ОСББ та керівників управляючих компаній закликають забезпечити якісне прибирання прибудинкових територій та хідників.

Усіх учасників дорожнього руху просять бути обережними, а про надзвичайні ситуації – повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80.

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