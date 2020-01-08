Вбив товариша, перерізавши сонну артерію. 79-річному чоловіку «світить» до 15 років тюрми

На лаві підсудних у Львові опинився 79-ріний уродженець Городоцького району, який ножем зарізав товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Подія відбулась у квартирі нападника у Шевченківському районі Львова. Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник у стані алкогольного сп’яніння завдав своєму товаришу ножовий удар у шию та нижню частину обличчя, пошкодивши сонну артерію.

Травми призвели до гострої крововтрати та спричинили смерть 66-річного потерпілого.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду. Йому інкримінують ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.