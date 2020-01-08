ОСТАННІ НОВИНИ

Вбив товариша, перерізавши сонну артерію. 79-річному чоловіку «світить» до 15 років тюрми

Соломія Головіна

|

На лаві підсудних у Львові опинився 79-ріний уродженець Городоцького району, який ножем зарізав товариша.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Подія відбулась у квартирі нападника у Шевченківському районі Львова. Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник у стані алкогольного сп’яніння завдав своєму товаришу ножовий удар у шию та нижню частину обличчя, пошкодивши сонну артерію.
Травми призвели до гострої крововтрати та спричинили смерть 66-річного потерпілого.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду. Йому інкримінують ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...