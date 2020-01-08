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У Соснівці в квартирі знайшли тіло жінки

Вероніка Рой

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Вчора, 7 січня, у місті Соснівка, що на Львівщині, в квартирі виявили тіло 60-річної власниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Згідно із повідомленням, о 13:25 на диспетчерський пункт «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення, що у м. Соснівка на вул. Галицька, 8 з квартири на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку чути підозрілий запах. 60-річна власниця, тривалий час не виходила на контакт.

Рятувальники забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та родичам. В помешканні було виявлено тіло жінки. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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