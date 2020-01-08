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У Львові відкриє офіс одна із найбільших у світі міжнародних компаній Ernst & Young

Вероніка Рой

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Вже наприкінці цієї зими у Львові з’явиться офіс однієї з найбільших у світі міжнародних компаній Ernst & Young, що надає професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. Про це розповів начальник управління інвестицій та проєктів Роман Старецький, передає пресслужба міськради Львова.

 

«Наприкінці зими у місті відкриється офіс компанії Ernst & Young (EY) — однієї з найбільших у світі міжнародних компаній, що надають аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні професійні послуги. Так, EY належить до компаній «Великої четвірки» поряд з Deloitte, KPMG та PwC», — розповів Роман Старецький.

Довідка

В EY працюють понад 270 000 співробітників у понад 700 офісах у близько 150 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.

В Україні компанія веде діяльність з 1991 року й наразі має один офіс у Києві. Так, у 2006 наша країна стала офіційною учасницею міжнародного конкурсу «Підприємець року», який проводить EY.

Станом на 2016 в офісах EY в Україні працювали понад 500 фахівців.

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