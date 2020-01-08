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У Львові через крадіжку розшукують 36-річного чоловіка

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи у Львові розшукують 36-річного Олексія  Курмаєва за скоєння крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Курмаєва Олексія Валерійовича, 18.05.1983 р.н.», – наголошується у повідомленні.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про його місце перебування, просять терміново повідомити за номерами телефонів: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

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