На Львівщині викрили шістьох турків, які хотіли нелегально потрапити у Польщу

Біля кордону з Польщею зупинили мікроавтобус з 6 пасажирами із Туреччини, які планували нелегально перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби.

Автомобіль, який їхав у напрямку держрубежу, затримали пізно ввечері 7 січня прикордонники Мостиського загону. За кермом мікроавтобуса марки «Ніссан» був громадянин України. Крім нього, в авто перебувало шестеро громадян Туреччини. При собі пасажири мали документи.

«З’ясовано, що в Україну подорожувальники прибули через різні пункти пропуску протягом листопада – грудня минулого року у законний спосіб. Також під час перевірки встановлено, що незаконну подорож до Польщі вони планували здійснити поза пунктами пропуску», – інформують прикордонники.

Наразі триває перевірка та встановлюються обставини правопорушення.

Фото: Мостиський прикордонний загін