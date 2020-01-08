ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині викрили шістьох турків, які хотіли нелегально потрапити у Польщу

Соломія Головіна

|

Біля кордону з Польщею зупинили мікроавтобус з 6 пасажирами із Туреччини, які планували нелегально перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби.

 

Автомобіль, який їхав у напрямку держрубежу, затримали пізно ввечері 7 січня прикордонники Мостиського загону. За кермом мікроавтобуса марки «Ніссан» був громадянин України. Крім нього, в авто перебувало шестеро громадян Туреччини. При собі пасажири мали документи.

«З’ясовано, що в Україну подорожувальники прибули через різні пункти пропуску протягом листопада – грудня минулого року у законний спосіб. Також під час перевірки встановлено, що незаконну подорож до Польщі вони планували здійснити поза пунктами пропуску», – інформують прикордонники.

Наразі триває перевірка та встановлюються обставини правопорушення.

Фото: Мостиський прикордонний загін

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...