Концерт, який мав відбутися сьогодні біля головної ялинки Львова, скасували

Концерт, який мав відбутись з нагоди 10-ліття Різдвяного ярмарку у центрі Львова сьогодні, 8 січня, на проспекті Свободи, скасовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадаємо, планувалось, що присутні зможуть почути відомі колядки та святкові мелодії у виконанні органістки Львівського органного залу Надії Величко та оркестру Ukrainian Festival Orchestra. Мали лунати драйвова і романтична музика з усім відомих світових опер, балетів, а також «Щедрик», «Тиха ніч» та багато іншого.