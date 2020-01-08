Біля головної ялинки Львова нині зазвучать колядки під звуки органу

Із нагоди 10-ліття Різдвяного ярмарку у центрі Львова сьогодні, 8 січня, відбудеться святковий концерт, під час якого лунатимуть відомі новорічні мелодії під звуки унікального електронного органу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відомі колядки та святкові мелодії у виконанні органістки Львівського органного залу Надії Величко та оркестру Ukrainian Festival Orchestra подарують особливу атмосферу Різдва у Львові. Звучатиме драйвова і романтична музика з усім відомих світових опер, балетів, а також «Щедрик», «Тиха ніч» та багато іншого. Потужне звучання органу та оркестру створить справжню симфонію почуттів.

Отож, організатори запрошують усіх охочих о 18:00 год. на проспект Свободи до головної ялинки міста.