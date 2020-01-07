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Видалення 20-кілограмової пухлини львівськими хірургами увійшло в ТОП-5 досягнень онкології

Ольга Денисяка

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Операція з видалення гігантської пухлини вагою 20 кг, яку в кінці листопада провели у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі увійшла в п’ятірку досягнень в онкології. Відповідний рейтинг опублікували на порталі «Онкоспільнота», передає Львівський портал.

 

20-кілограмову доброякісну пухлину видаляли з тіла 60-річної жінки. Лікарі місяць готували її до операції. Надскладна операція тривала близько трьох годин. Видалення такого гігантського новоутворення стало першим таким випадком не лише у Львівському онкоцентрі, а й в Україні.

«У світовій літературі описано лише два таких випадки. У першому випадку пухлина важила 24 кг, а в другому – 16 кг. Таке трапляється дуже рідко. Після того, як ми опишемо цей складний клінічний випадок, це буде єдиний такий описаний випадок в Україні і другий за розміром пухлини  у світі», – розповів заступник директора онкоцентру Олег Дуда.

Встановлено, що це була доброякісна пухлина – мультилобулярна фіброліпома з вторинними змінами (некрозом) гігантських розмірів. Наразі жінка повернулася до дітей і онуків.

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