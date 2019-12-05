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Унікальна операція: львівські хірурги видалили 20-кілограмову пухлину

Наталя Дуляба

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У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі вперше провели унікальну операцію: хірурги видалили гігантську пухлину, вага якої становила 20 кг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник гендиректора з хірургічної роботи онкоцентру Олег Дуда, передає Львівський портал.

 

20-кілограмову доброякісну пухлину видаляли з тіла 60-річної жінки. Надскладна операція тривала близько трьох годин. Видалення такого гігантського новоутворення стало першим таким випадком не лише у Львівському онкоцентрі, а й в Україні.

У світовій медичній практиці пухлини такого великого розміру – теж рідкість. Найбільша пухлина, яку лікарям доводилось видаляти, важила 24 кг. Таку операцію проводили у Туреччині.

«Мені доводиться проводити десятигодинні операції, але ця операція, яка тривала три години, стала для мене викликом. Дякую колегам та команді реконструктивного та діагностичного відділень, які допомогли із цим викликом впоратись. Усе буде добре! Тепер у жінки розпочнеться нове життя», – написав Олег Дуда.

Лікарі вже отримали гістологічне заключення. Встановлено, що це була доброякісна пухлина – мультилобулярна фіброліпома з вторинними змінами (некрозом) гігантських розмірів.

Як розповідають в Українському лікарському товаристві у Львові, зараз пацієнтка почувається добре. Втім вона визнала, що зволікала із візитом до лікаря, адже вважала, що проблема вирішиться сама собою. Проте з часом їй ставало лише гірше.

«Ця пухлина обмежувала мене у рухах. Вона виснажувала мене, у мене падав тиск і гемоглобін. Я не могла виходити між люди, спала лише на животі. Так тривало майже рік. У мене не було болю, але пухлина заважала мені ходити. Перед операцією у мене був дуже великий страх, але лікарі і медсестри мене підтримували. Вони постійно казали мені: ʺУ вас все буде добреʺ. Це мене підтримувало і давало надію. Я би хотіла сказати людям, що не варто зволікати. Усе впирається у страх, але руки хірургів, які тут працюють, зроблять усе», – сказала пацієнтка.

Фото: Facebook Олега Дуди

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