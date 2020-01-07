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На Донбасі бойовик під наркотиками розстріляв терористів зі своєї роти,– розвідка

Ольга Денисяка

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Вчора ввечері, 6 січня, в одному з батальйонів на окупованій частині Донбасу бойовик під наркотиками розстріляв інших терористів зі своєї роти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

«У тимчасово окупованому населеному пункті Куликове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного сп’яніння, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що здобута українською розвідкою інформація цілком характеризує справжнє «обличчя і сутність» представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують український Донбас.

Також у штабі наголошують, що таку інформацію «ордовські» та російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних сил України чи «модного» у них Правого сектору.

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