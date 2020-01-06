Ernest Airlines скасовує рейси з/до Львова

Авіакомпанія Ernest Airlines скасувала ранкові рейси Мілан – Львів та Львів – Неаполь. Про це свідчить онлайн табло аеропорту Львів. Під загрозою зриву усі заплановані рейси авіаперевізника, передає Львівський портал.

Рейси Неаполь – Львів, Львів – Венеція, Венеція – Львів, Львів – Мілан затримуються на невизначений термін.

Також невідома доля завтрашнього авіасполучення Рим – Львів – Рим.

За даними Avianews, Ernest Airlines також відмінив низку рейсів із Києва та Одеси. Два із 4-х бортів перебувають на стоянках для літаків у Аммані та Монпельє.

Як повідомлялося раніше, італійське агентство цивільної авіації ENAC 29 грудня оголосив про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року. У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасована.

Водночас на сайті лоукостера Ernest Airlines прокоментували цю ситуацію.

До слова лоукост Ernest Airlines є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, один з Одеси і два з Харкова. Зокрема зі Львова ця авіакомпанія літає до Мілана, Венеції, Риму та Неаполя.