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Підсумки 2019: найкращі і найгірші фільми року

Ольга Денисяка

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Кілька видань склали власні рейтинги кращих фільмів 2019 року. Цікаво те, що по багатьох позиціях вони збігаються. В список кращих фільмів віднесли «Ірландця» і «Маяк», передає ZN.

 

Кращим фільмом минулого року за версією видання Esquire став «Маяк» – чорно-білий фільм з Робером Паттінсоном і Даніелем Дефо. Він розповідає про двох наглядачах маяка, яким довелося співіснувати в кінці 19 століття.

На друге місце видання поставило фільм «Шлюбна історія» зі Скарлетт Йоханссон і Адамом Дравером, він оповідає про пару, яка колись була щаслива, а зараз переживає розлучення. Замикає трійку лідерів «Ірландець» Мартіна Скорсезе з Алем Пачіно і Роберт де Ніро.

У першу п’ятірку списку також увійшли «Транзит» та «Приховане життя». Останнє, 50, місце у списку видання зайняв фільм «Її запах».

Видання Time включило у свій список кращих фільмів 2019 року всього 10 картин. Кращим фільмом року, на думку укладачів рейтингу, став «Біль і слава», головні ролі в якому виконали Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус. Фільм розповідає про життя немолодого режисера Сальвадора Малло, який поступово завершує кар’єру і бачиться з важливими людьми, як наяву, так і в спогадах.

Друге місце посів фільм «Ірландець», а третє – «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, в якому зіграли Аль Пачіно, Леонардо ДіКапріо і Бред Пітт. У списку також опинилися «Шлюбна історія», «Маленькі жінки», «Паразит», «Ножі наголо», «Мене звуть Долемайт», «Прекрасний день по сусідству» і «Шахрайки з Уолл-стріт».

Але складені були не тільки списки найкращих, кінокритики видання Variety Пітер Дебруж і Оуен Гліберман склали список найгірших фільмів 2019 року.

В п’ятірку найгірших фільмів за версією Дебружа увійшли «Дамбо» Тіма Бертона, який критик назвав «химерним карнавалом, у якому злі персонажі знущаються над віртуальними тваринами» і «Скло», охарактеризованное як «після майже двох годин стомлюючого нарощування, широко розрекламоване протистояння між двома сторонами закінчується в дрібній калюжі».

У списку кінокритика також Loqueesha, «Море спокуси» і «Вчора».

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