Волонтери покажуть львів’янам унікальне дійство «Сон у Різдвяну ніч»

Волонтерська містерія «Сон у Різдвяну ніч», авторства Ганни Соляр, відбудеться у Домі Франка (вул. І. Франка, 150) 11 січня о 15:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Щороку в час зимових свят кожен із нас очікує дива. Саме таке диво підготували львів’янам волонтерки, ініціаторки створення Першого українського жіночого ветеранського простору «ReHub». Глядачі разом з акторками поринуть у дійство «Сон у Різдвяну ніч», містичне і водночас дуже актуальне. Як і торішній Різдвяний вертеп авторства Ганни Соляр, цьогорічна містерія має унікальний сюжет та акторський склад.

Вже традиційно двері для волонтерського проекту відчинить Дім Франка. Крім перегляду містерії, глядачі зможуть долучитися до спільного колядування, вже обжитої інтерактивної акції «Дідух для захисника», а також конкурсів та несподіванок. Вхід на дійство вільний за умови гарного настрою та бажання допомогти ветеранкам дочекатися дива, якого вони сподіваються від часу повернення із війни.

Серед акторів – волонтерки та ініціаторки створення Першого українського жіночого ветеранського простору «ReHub» (Інна Арат, Христина Арат, Орися Боднар, Юлія Захарчук, Ярина Капітан, Галина Кіндзер, Марія Кушик, Галина Лопоша, ЛейлаМалесова, Наталія Нарольська, Марія Петришин, Ольга Посполіта, Лілія Садляк, Марія Скочиліс, Ганна Соляр, Софія Трач, Тетяна Чайковська, Оксана Чухліб).