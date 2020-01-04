На Старосамбірщині поліцейські відкрили кримінал через вирубку дерев

Вчора, З січня, під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили інформацію про те, що на пилораму, розташовану в одному з сіл Старосамбірського району, були завезені незаконно зрубані дерева. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На пилорамі, яка належить 46–річному мешканцю Старосамбірщини, правоохоронці виявили дерева сосни та ялиці. Поліцейські встановили, що до незаконної порубки дерев на території лісгоспу поблизу села Велика Волосянка причетний 53-річний мешканець району.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Зрубані дерева поліцейські вилучили та передали на зберігання працівникам лісгоспу. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре нагадують – за незаконну вирубку лісів законодавством передбачена кримінальна відповідальність.