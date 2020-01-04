На Львівщини підвода зіткнулась з легковиком

Вчора, 3 січня, близько 17:50 год. поблизу міста Новояворівськ зіткнулись «Ауді А8» та підвода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Ауді А8» під керуванням 41-річного жителя міста Новояворівськ та підводи.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав керманич підводи, 47-річний мешканець Яворівського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.