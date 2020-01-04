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На горі Високий Верх врятували 8-річну лижницю

Ольга Денисяка

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На лижній трасі гори Високий Верх рятувальники допомогли травмованій юній лижниці з Києва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що 3 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх надали допомогу травмованій туристці з Києва.

Під час катння 8-річна лижниця отримала травму голови. Рятувальники надали дівчині домедичну допомогу та спустили травмовану до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • Дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення.
  • Не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази, одягайте захисне спорядження та теплий одяг.
  • Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

Фото: ДСНС

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