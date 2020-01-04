На горі Високий Верх врятували 8-річну лижницю

На лижній трасі гори Високий Верх рятувальники допомогли травмованій юній лижниці з Києва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

У повідомленні йдеться, що 3 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх надали допомогу травмованій туристці з Києва.

Під час катння 8-річна лижниця отримала травму голови. Рятувальники надали дівчині домедичну допомогу та спустили травмовану до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

Дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення.

Не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази, одягайте захисне спорядження та теплий одяг.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

Фото: ДСНС